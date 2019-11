Garcia de Orta. Marta Temido afirma que encerramento noturno é ainda "uma hipótese em estudo"

A ministra da Saúde acrescentou ainda estar à espera dos resultados de recrutamento de recém-especialista, que permitirão "ter novos pediatras no hospital Garcia de Orta".

Depois de o dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul , João Proença ter anunciado que o hospital Garcia de Orta vai estar encerrado entre as 21h e as 8h30 a partir de 18 de novembro, por, pelo menos seis meses, Marta Temido diz que esta é uma hipótese ‘ainda em estudo’.

Em declarações à RTP, a ministra da Saúde disse que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) está a tentar “articular a melhor solução na área da pediatria”. A governante acrescentou ainda que este não é o único caso em que as urgências pediátricas fecham durante a noite, dando o exemplo do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Marta Temido garantiu ainda que “uma afirmação firme tomada” será comunicada pela ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

Acrescentou, por fim, estar à espera de que os resultados do recrutamento de recém-especialistas esteja concluído no início da próxima semana, “o que nos permitirá, estamos em crer, ter novos pediatras no hospital Garcida de Orta”.