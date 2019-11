Quatro jovens portugueses detidos por agressão e sequestro de condutor da Uber

Quatro jovens portugueses foram detidos em Porriño, na Galiza, por sequestro e agressão a um motorista da Uber, avançou o Jornal de Notícias.

De acordo com as autoridades espanholas, os jovens solicitaram um Uber, no Porto, na segunda-feira, com destino a Vigo. Quando chegaram ao local e o motorista quis regressar a Portugal, estes não o deixaram, impedindo-o “com golpes”, explicou o motorista, "entre lágrimas", citando o comunicado.

O carro foi detetado por uma patrulha ao fazer “uma manobra brusca”. "Os agentes que intercetaram o veículo comprovaram que o condutor apresentava um hematoma no olho direito e um traumatismo craniano. No interior do veículo estavam quatro jovens portugueses, um deles menor de idade", informa a polícia local espanhola em comunicado.

Os jovens foram detidos em Espanha e, após serem ouvidos em tribunal, saíram em liberdade, sob a acusação de suspeita de detenção ilegal. O motorista teve de receber assistência no Centro de Saúde de Porriño.