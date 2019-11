Jorge Jesus é o treinador mais bem pago no Brasil. O técnico português, que começou a treinar o Flamango em junho deste ano, ganha, segundo a imprensa brasileira, 1,5 milhões de euros mensais, o que corresponde a cerca de 332 mil euros por mês.

Depois de Jorge Jesus, os técnicos mais bem pagos são Renato Gaúcho, que reina o Grémio, e Sampaoli, técnico do Santos, que ganham cerca de 200 mil euros.

Em Portugal, Sérgio Conceição é o treinador mais bem pago, ganhando cerca de dois milhões de euros por época.

O clube treinado por Jorge Jesus é atualmente o líder do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro de Futebol. O clube do Rio de Janeiro lidera a tabela com oito pontos de diferença do segundo classificado, o Palmeiras, de São Paulo. Jorge Jesus tem somado muitas vitórias ao clube, o que permitiu voltar a colocar o Flamengo na corrida para a Taça Libertadores, que não é ganha pelo clube do Rio há 38 anos.