Hong Kong. Milhares de manifestantes prestam homenagem a estudante morto

Milhares de ativistas pró-democracia reuniram-se, esta sexta-feira, em vários locais em Hong Kong para prestar homenagem ao estudante de 22 anos que morreu, esta sexta-feira, vítima dos confrontos entre os manifestantes e apolícia.

Sme especificar a causa de morte, o hospital Rainha Isabel, onde o estudante estava internado desde a madrugada de segunda-feira, confirmou que este morrer por volta das 8h, meia noite em Lisboa. O estudante de ciência informática foi encontrado inconsciente no segundo andar de um parque de estacionamento em Tseung Kwan.

O jornal Soth China Morning Post avançou que as autoridades admitem a possibilidade de o jovem ter caído do terceiro andar, momentos depois de as forças policiais terem disparados várias granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Segundo a mesma publicação, os manifestantes atiravam garrafas e tijolos às autoridades.

O jovem de 22 anos é, alegadamente, a primeira vítima mortal dos protestos pró-democracia, que duram há cinco meses.

Flowers and candles are brought by attendees at the Hong Kong University of Science and Technology — despite its remoteness to urban #HongKong — as Rev. Chu Yiu-ming invokes biblical stories to encourage participants to work for justice.



Photo: May James / HKFP. pic.twitter.com/rK8FT66QB8