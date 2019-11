Bernie Sanders reage a libertação de Lula da Silva

Bernie Sanders, o candidato democrata favorito à presid|encia dos Estados Unidos, reagiu à libertação de Lula da Silva nas redes sociais. Sanders escreveu que o ex-presidente brasileiro "fez mais do que qualquer outro" para diminuir a pobreza no Brasil e que sempre defendeu os trabalhadores.

O candidato norte-americano acrescentou ainda que está feliz pelo facto de Lula ter saído da prisão, "algo que nunca deveria ter acontecido".

As President, Lula has done more than anyone to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. I am delighted that he has been released from jail, something that never should have happened in the first place. https://t.co/UNZZqjjMVF