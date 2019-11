Aliança prossegue campanha contra aeroporto no Montijo

O partido liderado por Pedro Santana Lopes continua a campanha contra o aeroporto do Montijo, depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter dado 'luz verde' ao projeto no dia 31 de outubro.

Apesar de o partido estar de acordo com a construção de um novo aeroporto, o Montijo não é para o Aliança a melhor opção. De forma a apelar à construção de um novo aeroporto num local adequado, o partido de Santana Lopes espalhou cartazes onde apela a que as pessoas não deixem "aterrar esta asneira do Governo".

A escolha de Alverca torna-se assim, para o partido, "mais segura" e amiga do ambiente.

Segundo o Aliança, os passageiros que procuram o aeroporto de Lisboa são, maioritariamente da margem norte do Tejo, e esta é uma razão que deveria "pesar muito". "A proximidade de Alverca, com ferrovia mesmo 'à porta', que dista um quarto de hora da Portela, é um argumento de peso" para o líder do partido.

Numa nota publicada no site do Aliança, Pedro Santana Lopes chama a atenção para o facto de o Governo ter "o dever de criar uma Comissão Eventual para tratar este tema".