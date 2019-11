Liga. Benfica sua (muito) para vencer nos Açores

Mais uma vez, o Benfica teve de sofrer a bom sofrer para conseguir amealhar os três pontos no campeonato nacional de futebol. Nos Açores, frente ao Santa Clara, as águias até estiveram a perder durante bastante tempo, acabando por chegar ao triunfo com golos do suplente Carlos Vinícius e de Pizzi, novamente isolado na liderança da tabela de melhores marcadores (oito golos, dois a mais do que Anderson, do Famalicão, e Zé Luís, do FC Porto).

A primeira parte foi muito abaixo do medíocre para o campeão nacional - a exemplo, de resto, do que têm sido várias das exibições dos comandados de Bruno Lage nas últimas semanas, especialmente nos jogos longe do Estádio da Luz. O Santa Clara entrou muito melhor no jogo e passou para a frente do marcador aos 17 minutos, por intermédio de Carlos Júnior.

Com o 1-0 ao intervalo, Lage mexeu na equipa e lançou Carlos Vinícius para o lugar do desinspirado Florentino Luís. Mais uma vez, o avançado mais eficaz dos encarnados esta temporada viria a deixar a sua marca: aos 55 minutos, apareceu nas costas do lateral-direito dos açorianos, Rafael Ramos (que vinha a fazer uma excelente exibição até então, tendo feito até a assistência para o golo do Santa Clara, e curiosamente com passagem na formação pelo Benfica), e encostou para o empate.

Já no último quarto de hora, e após uma perda de bola de César (outro antigo atleta das águias), Seferovic encontrou Pizzi e este bateu o desamparado Marco Pereira - autor de uma defesa incrível a remate de Rúben Dias no início do segundo tempo -, carimbando o décimo triunfo do Benfica em 11 jornadas e garantindo assim que o campeão nacional permanecerá na liderança da prova pelo menos por mais duas semanas, dado que o campeonato irá agora voltar a parar para dar lugar aos jogos de seleções.