Georgina Rodríguez e irmã ameaçadas: "Vou deixar-te desfigurada"

“Alguém me explica como pode haver pessoas que ameaçam duas jovens por inveja"

Ivana Rodríguez utilizou as redes sociais para denunciar que tem sido vítima de ameaças por parte de uma seguidora. A irmã de Georgina Rodíguez revela mensagens onde a utilizadora ameaça desfigurá-la, bem como à namorada de Cristiano Ronaldo.

“Vou deixar-te assim, vai ser muito bom. Vou deixar-te desfigurada”, lê-se numa das mensagens da utilizadora, que enviou fotografias de Ivana e Georgina como forma de ameaça.

A irmã de Georgina Rodríguez mostrou-se incomodada com a situação e fez ainda um longo desabafo no Instagram.

“Não é a primeira ameaça, nem será a última. Isso é o pior. Viver sabendo que a inveja nos persegue. Nunca o publicámos mas desta vez inspirei-me noutras pessoas influentes e colegas que vejo que não se calam”, começou por escrever.

“Alguém me explica como pode haver pessoas que ameaçam duas jovens por inveja utilizando as redes sociais para aterrorizar e ameaçar desfigurando o nosso rosto … ou melhor, como é que pode haver pessoas livres que deviam era estar em hospitais psiquiátricos?”, começou por questionar.

“Nem tudo é bonito como muitos acreditam. As pessoas estão loucas! Mas o pior é a inveja! Capaz de gerar o maior dos ódios… Não deveria existir, mas infelizmente é o mais comum no mundo. Invejar os outros. E odiar. Devíamos trabalhar nisto pois só nos apodrece por dentro. Sempre a desejarmos a vida dos outros, as relações sentimentais, situações profissionais e económicas. Não fazemos mal a ninguém. Paz e amor. E um pouco de respeito por favor!”, concluiu.

