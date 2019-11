Bebé mexeu-se de forma impressionante na barriga da mãe | Vídeo

"Na hora que vi a bebé empurrar tão nitidamente na área do umbigo, eu fiquei assustada e com medo de ter rompido o útero"

A obstetra brasileira Inês de Castro utilizou as redes sociais para partilhar o vídeo de uma ecografia que mostra o pé de um bebé a mexer-se na barriga da mãe. O momento rapidamente se tornou viral.

Grávida de 37 semanas, a mãe da bebé Maria Alice já tinha visto a filha mexer-se de forma expressiva. No entanto, a própria especialista, que trabalha na Clínica Mulher no Rio de Janeiro, foi quem acabou por ser surpreendida.

Inês de Castro revelou, em declarações à Globo, que a elevação na barriga da mãe se trata de um pé.

"Na hora que vi a bebé empurrar tão nitidamente na área do umbigo, eu fiquei assustada e com medo de ter rompido o útero. Mas questionei a mãe que me respondeu que isso já tinha acontecido noutras alturas e fiquei mais calma”, contou, revelando que decidiu gravar o momento porque “foi a primeira vez” que viu algo semelhante.

A especialista explicou ainda que é normal que os bebés se mexam na barriga das mães, mas nem sempre esse movimento é tão fácil de observar do lado externo.

"A minha paciente disse que ia tentar gravar a bebé a mexer-se novamente para me enviar. Mas até agora não recebi mais nenhum vídeo. Acho que foi sorte mesmo ter captado o momento durante uma consulta. Deus é maravilhoso", concluiu.