Intermarché investe em nova marca

O grupo francês Intermarché vai investir cerca de seis milhões de euros em Portugal. Em causa está o lançamento de uma rede de lojas da marca PorSi.

Esta deverá ter 1000 referências de produtos, dos quais metade são de origem nacional.

“O Intermarché acaba de criar uma nova marca exclusiva das suas lojas, ‘PorSi’. A aposta da insígnia na nova marca traduz-se num investimento de seis milhões de euros, englobando mais de mil referências de produtos, que vão da higiene e limpeza ao alimentar, todos eles agregados sob uma única marca: ‘PorSi'”, refere a empresa, em comunicado.

“A nova marca reflete ainda a aposta da insígnia na inovação e na sustentabilidade, valores impressos no ADN do Intermarché e agora transpostos para a sua marca própria. Com este projeto, o Intemarché inaugura uma nova dinâmica, com vista a consolidar um maior reconhecimento por parte dos clientes”, acrescenta.