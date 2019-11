Paulo Cafôfo filia-se no PS

Paulo Cafôfo foi candidato à autarquia do Funchal e às regionais como independente com o apoio do PS

O ex-presidente da Câmara do Funchal Paulo Cafôfo filiou-se no PS. Cafôfo foi candidato como independente pelo PS às últimas regionais e no final da semana passada inscreveu-se como militante do partido.

A sua filiação no PS foi proposta pelo secretário-geral, António Costa. Paulo Cafôfo diz que foi “com total convicção” que se inscreveu no PS, ter sido um “um processo natural” e ter “empenho e vontade” de liderar o PS/Madeira.