Liga portuguesa. FC Porto vence Boavista

O FC Porto venceu esta noite o Boavista, em jogo da 11ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

Alex Telles, aos 9 minutos, fez o único golo do encontro, que permite ao dragão passar a somar 28 pontos e ficar agora a dois pontos do líder Benfica. Recorde-se que os encarnados venceram nos Açores, o Santa Clara, por 2-1, no sábado, e consolidaram a liderança isolada do campeonato.

A Liga portuguesa faz novamente uma pausa, até ao final deste mês, altura em que Portugal vai cumprir os dois últimos jogos da fase de qualificação para o Euro2020.