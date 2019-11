PJ já ouviu companheiro da mãe do bebé encontrado no ecoponto

O companheiro da mulher que abandonou o bebé recém-nascido no ecoponto, em Lisboa, já foi localizado e interrogado pela Polícia Judiciária. O casal vivia junto a Santa Apolónia, numa das tendas verdes que ali se encontram, juntamente com outros sem-abrigo. No entanto, este homem não é o pai da criança, já que a relação dos dois teve início quando a jovem começou a viver na rua – há seis meses.

Tanto o companheiro da jovem de 22 anos como os restantes sem-abrigo que ali vivem garantiram nunca ter percebido que a mulher estava grávida. A jovem acabou por ter a criança junto aos contentores do lixo, a cerca de 200 metros das tendas.

A jovem cabo-verdiana está agora em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires, em Cascais, já foi ouvida pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e pode ser acusada de homicídio qualificado na forma tentada. Segundo o Correio da Manhã, a mãe do bebé está há cerca de dois anos em Portugal, de forma ilegal, e vivia da prostituição.

O bebé encontra-se estável e na próxima semana deverá ter alta hospitalar. Depois disso, a criança deverá ser institucionalizada. Na semana passada o Ministério Público do Juízo de Família e Menores de Lisboa instaurou um processo de promoção e proteção a favor da criança. A Procuradoria-Geral da República adiantou ao i que, no âmbito deste processo, e na sequência do requerimento do Ministério Público, o juiz decidiu aplicar ao bebé a medida cautelar de acolhimento residencial, “a designar logo que a criança tenha alta clínica”.

Ontem, Marcelo Rebelo de Sousa deixou “uma palavra especial” à mãe do bebé, considerando que esta se encontrava em “condições dramáticas”. “É importante que se tenha a noção e a compreensão humana para o ambiente que rodeou aquele gesto”, disse o Presidente da República.