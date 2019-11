Despiste de ambulância em Albufeira faz quatro feridos graves

O despiste de uma ambulância em Paderne, no concelho de Albufeira, deixou, esta segunda-feira, quatro pessoas feridas com gravidade.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, citada pelo Jornal de Notícias, a ambulância pertencia a uma empresa particular. O despiste ocorreu pelas 09h00, no nó de acesso de Paderne da Autoestrada Lisboa-Algarve (A2) e da Via do Infante de Sagres (A22).

As causas que originaram o acidente são ainda desconhecidas.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos operacionais e veículos dos bombeiros, da Cruz Vermelha Portuguesa, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.