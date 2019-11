Cláudia Raia posa nua aos 52 anos e deslumbra fãs: "maravilhosa"

"No Brasil, a mulher ‘morre’ quando faz 40 anos e só renasce aos 80, 90, quando vira a velhinha fofa. A mulher do meio não existe, nem na publicidade nem na casa das pessoas. Mas ela é muito potente", afirmou a atriz.

A atriz brasileira Cláudia Raia tem orgulho no seu corpo e aos 52 anos posou nua para a revista Ela.

“Amei a ideia de poder compartilhar com vocês sobre a realidade da nossa mulher”, escreveu Cláudia Raia no seu Instagram.

A atriz aproveitou ainda para promover o seu novo projeto, um canal dedicado às mulheres na casa dos 50 anos.

"Tive a ideia do canal para mulheres de 50 porque sonhava em ter um programa para conversar com as pessoas. No Brasil, a mulher ‘morre’ quando faz 40 anos e só renasce aos 80, 90, quando vira a velhinha fofa. A mulher do meio não existe, nem na publicidade nem na casa das pessoas. Mas ela é muito potente: os filhos estão criados e a carreira, estabelecida. Por isso, não é bem vista num país machista", afirmou em declarações à Ela.

A publicação da atriz mereceu muitos elogios: "diva", "maravilhosa", "perfeita", foram apenas algumas das palavras que os seus fãs usaram para a descrever na sessão.