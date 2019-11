Homem de 25 anos detido por abuso sexual da enteada de cinco anos

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária, na passada sexta-feira, dia 8, suspeito de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores.

O caso ocorreu no concelho de Loulé, no distrito de Faro. O homem é suspeito de ter abusado da enteada de cinco anos, com quem reside desde o nascimento da criança.

A queixa foi apresentada no passado dia 3 de novembro. A vítima terá sido "submetida à prática de atos sexuais de relevo" e um dos momentos do crime terá sido registado através de uma “imagem”, de acordo com um comunicado enviado pela Polícia Judiciária às redações.

Depois de ter sido presente a interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva.