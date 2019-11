Colisão entre dois autocarros provoca dez feridos no Seixal

O número pode vir a aumentar, visto ainda estarem no local 27 operacionais, apoiados por 14 viaturas, a avaliar as vítimas da colisão.

Uma colisão entre dois autocarros, na Avenida Marcos Portugal, junto à Piscina Municipal da Amora, no Seixal provocou vários feridos.

O acidente ocorreu por volta das 15h00. De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal existem 10 feridos, todos, à partida, com ferimentos ligeiros.

O número pode vir a aumentar, visto ainda estarem no local 27 operacionais, apoiados por 14 viaturas, a avaliar as vítimas da colisão.