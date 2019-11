Universidade na Holanda cava sepultura para alunos lidarem com stress da vida académica

A Radboud University, na cidade de Nijmegen, na Holanda, decidiu implementar uma medida pouco tradicional para ajudar os alunos a lidarem com situações de stress, provocadas pela vida académica. O responsável pela capela da universidade decidiu escavar uma sepultura, no jardim do campus, com o intuito de ver os alunos relaxarem.

De acordo com o capelão, John Hacking, os alunos ao pensarem que a vida tem um fim conseguem lidar melhor com o stress e deixar de se preocupar tanto com os pequenos problemas da vida universitária, podendo mesmo vir a encontrar um propósito na vida, enquanto relaxam, no ‘túmulo da meditação’.

A ideia tem tido bastante adesão e existe mesmo fila de espera para utilizar o ‘túmulo da meditação’, de acordo com o jornal Metro. Os alunos podem reservar a sepultura entre trinta minutos a três horas, só podem ir sozinhos e não podem levar consigo nenhum objeto de distração, como telemóveis ou livros.