Housers apostas nas energias renováveis

A Housers, plataforma de crowdfunding no setor imobiliário, lançou o primeiro projeto de investimento em energias renováveis.

Este projeto, localizado na Polónia, consiste na “concessão de um empréstimo participativo de 420.000€ a uma empresa promotora para a aquisição de seis direitos equivalentes a seis megawatts (MW) para posterior construção, exploração e venda de energia solar. A quantidade de energia produzida neste espaço será equivalente à consumida por 1.850 habitações e o projeto permitirá reduzir as emissões de CO2 a um valor equivalente a 2.489 toneladas de petróleo”, explica a empresa em comunicado.

Tal como nos projetos imobiliários, os investidores recebem “todos os meses o montante correspondente à taxa de juro acordada com o promotor, seguido da respetiva devolução do capital do empréstimo. Este projeto apresenta uma rentabilidade total de 10% em 24 meses”, acrescenta o documento.

“Com esta nova tipologia de ativos, a Housers pretende facilitar a transição energética, permitindo aos promotores ter acesso a financiamento de forma rápida e fácil e aos investidores colocar as suas poupanças a render em projetos lucrativos com impacto ambiental real. Investir em energia solar apresenta diversas vantagens, na medida em que constitui a solução mais ecológica e viável para a proteção ambiental, é inesgotável e mais competitiva em relação às tecnologias tradicionais”, diz David Diogo, diretor do departamento imobiliário da Housers em Portugal.