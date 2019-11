Toy e Daniela desabafam sobre ofensas de que foram alvo após casamento: "'És feia, ele é gordo'"

Toy casou-se recentemente com Daniela Correia. O casal foi convidado, esta segunda-feira, de Fátima Lopes, no programa “A Tarde é Sua”, da TVI, e acabou por desabafar sobre as ofensas que de foram alvo após a cerimónia.

Apesar de estar com o cantor há 10 anos, Daniela confessa que ainda é difícil aceitar que as pessoas invadam a sua privacidade, bem como as críticas apenas por maldade. O casal confessa que depois do casamento foram muitas as ofensas que receberam através das redes sociais.

“As pessoas às vezes são um bocadinho más. Eu agora apercebi-me com o casamento que as pessoas não sabem a realidade das coisas e então às vezes dizem coisas que pronto…”, começou por dizer.

“Agora no casamento houve muitos comentários muito depreciativos e isso é doloroso”, acrescentou Toy.

Depois de dizer que as pessoas “metem defeitos em tudo”, Daniela acabou por exemplificar algumas das coisas que leu nas redes sociais.

“‘És feia’, ‘ele é gordo’. É esse tipo de críticas”, contou.

“Sim, e também ‘só estás com ele por dinheiro”, acrescentou o artista.