Camila Pitanga assume namoro com mulher pela primeira vez e as reações não param: "Como assim?"

Atriz tornou-se num dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Camila Pitanga confirmou que está a namorar com a artesã Beatriz Coelho há um ano. A confirmação aconteceu depois de o jornal Brasileiro Extra avançar com a notícia, que rapidamente se tornou num dos assuntos mais comentados nas redes sociais, tudo porque é a primeira vez que a atriz assume uma relação com uma mulher.

No Twitter, os fãs não tiveram problemas em expressar a sua opinião. Enquanto uns demonstravam felicidade com a novidade sobre a vida amorosa da atriz, de 42 anos, outros decidiram comentar que sempre desconfiaram da orientação sexual da atriz ou criticar a mesma.

Camila Pitanga e Beatriz Coelho estiveram em abril a viajar pela Europa e partilharam várias fotografias juntas. No entanto, nunca tinham assumido qualquer relação.

O último namoro da atriz foi com músico Rafael Rocha e a relação terminou, cinco meses depois, em janeiro deste ano.

Como assim, eu pisquei e #CamilaPitanga assumiu um namoro com uma mulher!? — Ohanna Erhika (@OhannaE) November 11, 2019

Não gosto de twittar futilidades,mas ñ dá pra deixar de lado. A pessoa se escondeu todo este tempo, fingindo ser outra pessoa, e agora quer levantar a bandeira que sempre teve vergonha. Famosos ñ podem esconder sua identidade. Que feio #CamilaPitanga @CamilaPitanga — Andreia Costa (@aandreiac1) November 11, 2019