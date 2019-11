Alegações finais do julgamento do homicídio de Luís Grilo adiadas

As alegações finais do julgamento do homicídio de Luís Grilo deveriam começar na tarde desta terça-feira, no Tribunal de Loures. No entanto, foram adiadas para a próxima semana a pedido da defesa de António Joaquim, o amante da viúva Rosa Grilo.

Ao faltar a apreciação de um requerimento de prova apresentado pela defesa de Antonio Joaquim, o processo não pode seguir para as alegações finais.

Recorde-se que António Joaquim é acusado em coautoria com Rosa Grilo do homicídio do triatleta. O Ministério Público (MP) atribui ao antigo oficial de justiça a autoria do disparo que matou Luís Grilo, na presença da viúva.

A defesa do amante da viúva alega que houve provas que foram manipuladas e contaminadas pela PJ.