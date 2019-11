PSP alerta para aumento de burlas através do MB Way

A Polícia de Segurança Pública (PSP) utilizou as redes sociais, esta terça-feira, para alertar para o aumento de burlas através da aplicação MB Way.

Através da página oficial de Facebook, a força de segurança informa que tem vindo a detetar um aumento de casos relacionados com este tipo de burla e deixa algumas recomendações.

“A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que tem vindo a detetar um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MB WAY, especialmente em 2019. Existem 99 registos referentes a burlas deste género em 2018, no nosso Sistema Estratégico de Informação. Em 2019, até dia 31 de maio, já existiam 135 registos”, começa por referir a PSP, acrescentando ainda que os burlões “aproveitam o desconhecimento” da vítima sobre a aplicação para, através de indicações enganosas, conseguirem aceder à sua conta bancária e fazer pagamentos e compras de forma ilegítima.

Desta forma, a PSP recomenda que: “recuse o pagamento por esta via” caso não compreenda o funcionamento da aplicação; que em caso de duvida “solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do MB WAY antes de o utilizar”; “tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador” e “receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária”; nunca siga “instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB Way”.