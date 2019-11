Alicia Keys fala sobre o facto de o filho de quatro anos querer pintar as unhas

Cantora ficou indignada com o facto de o filho questionar as suas próprias escolhas.

Alicia Keys utilizou as redes sociais para defender a liberdade de expressão do seu filho mais novo. A cantora pediu aos fãs, através do Instagram, que procurem “menos rótulos” depois de Genesis, de quatro anos, expressar a sua insegurança sobre pintar as unhas.

Num vídeo, Alicia começou por contar que o seu filho estava contente por ir com ela à manicure, onde decidiu que queria pintar uma unha de cada cor, como um arco-íris.

"Depois de ele pintar as unhas olhou para mim e disse: 'Mamã, eu não quero isto nas minhas unhas'", começou por recordar. "E eu fiquei tipo, 'Porquê? Estavas tão certo disto'", acrescentou a cantora, lembrando depois a resposta do filho: “As pessoas não vão gostar”.

"Vocês acreditam nisto? Ele tem quatro anos. Quatro. E ele já entende o conceito de que alguém o julgará porque escolheu uma cor de arco-íris nas unhas", afirmou a artista.

Alicia conta que tentou sempre mostrar o lado positivo da situação e quis elogiar a ideia criativa do filho, dizendo que outras pessoa fariam o mesmo que ele escolheu.

"Tu tiveste esta ideia. Tu escolheste, tu gostaste, tu fazes. Quem se importa com o que os outros dizem? Além disso, muitos rapazes pintam as unhas. Não é algo estranho que só tu fazes", disse a cantora ao filho.

“É preocupante para mim não podermos simplesmente explorar esses lados diferentes de nós próprios... Eu exploro frequentemente a energia masculina que está dentro de mim. É algo natural. É assim que me sinto. Para os meus filhos, é semelhante”, rematou, referindo que devemos ser capazes de “explorar e expressar” as energias masculinas e femininas como quisermos.