Homem detido por violência doméstica contra os pais de 95 e 92 anos

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária de Segurança Pública (PSP) por suspeitas do crime de violência doméstica, no passado dia 10 de novembro, na freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa.

De acordo com um comunicado da PSP, o suspeito era violento com os seus pais, com 95 e 92 anos de idade, “por vezes com extrema agressividade e permanente intimidação, para fazerem o que ele pretende” e com a irmã de 53 anos “dada as divergências existentes quanto à prestação dos cuidados básicos aos pais”.

Quando foi detido, o suspeito foi violento para as forças de segurança e agrediu um agente da Polícia de Segurança Pública. Segundo a nota, o arguido pontapeou os agentes “ao mesmo tempo que os injuriava e ameaçava”.

Depois de ter sido presente a tribunal, o homem ficou em prisão preventiva.