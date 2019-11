Viu um objeto estranho no céu a noite passada? Não foi o único | Vídeo

Avistou um objeto estranho no céu esta segunda-feira à noite? Não, não era um OVNI. Depois de um objeto com um rasto brilhante deixar várias pessoas a olhar para o céu no Algarve e em algumas zonas do Alentejo, muitas foram os que se questionaram sobre o que estariam a ver.

Mas, na verdade, tratava-se do lançamento de satélites da SpaceX, de Elon Musk, que esta segunda-feira levou para o espaço 60 satélites da missão Starlink, que pretende colocar 42 mil dispositivos em órbita para cobrir todo o planeta com Internet de alta velocidade.

Os satélites, que vão formar uma constelação, foram colocados em órbita através do lançamento do foguetão Falcon 9, a partir do Cabo Canaveral, na Flórida nos EUA, e que regressou depois à base naval.

Depois de várias tentativas falhadas em maio deste ano, a SpaceX conseguiu colocar os primeiros 60 satélites de telecomunicações para a órbita da Terra. Inicialmente a missão Starlink era composta por 12 mil satélites mas, em outubro deste ano, a empresa de Elon Musk pediu permissão à International Telecommunication Union para lançar um total de 42 mil satélites.

O vídeo que se segue, gravado no concelho de Mértola, foi enviado por um leitor ao SOL.

Também no Facebook, a Meteofontes decidiu esclarecer os utilizadores sobre a missão.