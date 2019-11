Diogo Piçarra e Melanie Jordão revelam sexo e nome do bebé

Recorde-se que o cantor revelou que ia ser pai, no passado mês de outubro, na altura do seu aniversário.

Melanie Jordão e Diogo Piçarra revelaram, esta terça-feira, o sexo e nome do bebé.

Num vídeo publicado nas redes sociais da maquilhadora, onde se pode ver os bastidores de uma sessão fotográfica, a legenda revelou o nome do primeiro bebé do casal: O casal espera uma menina, que irá chamar-se Penélope.

Recorde-se que o cantor revelou que ia ser pai, no passado mês de outubro, na altura do seu aniversário. "O melhor presente que podia receber", escreveu o artista no Instagram, no passado dia 19, numa fotografia onde já se pode ver a barriga saliente de Melanie.

O nascimento de Penélope é esperado para março.