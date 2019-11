Homem que ameaçou mulher durante 11 anos com armas de fogo fica em liberdade

Um homem de 50 anos foi detido este sábado, em Arouca, no distrito de Aveiro, por suspeitas de violência doméstica. De acordo com um comunicado das autoridades, divulgado esta terça-feira, o homem terá ameaçado a mulher durante 11 anos com armas de fogo.

Durante duas buscas, a GNR apreendeu três espingardas, caçadeiras, 135 cartuchos, um sabre baioneta e duas armas de ar comprimido

O homem foi presente ao Tribunal da Feira, esta segunda-feira, e ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com a vítima por qualquer forma ou meio, não se podendo aproximar desta a um distância mínima de um quilómetro e ficou proibido de adquirir qualquer tipo de arma.