CTT e sindicatos chegam a acordo para aumentos salariais

CTT e sindicatos chegaram a acordo sobre os aumentos salariais para este ano. Depois da empresa ter aplicado em agosto os aumentos salariais relativos a 2019, as partes ainda não tinham chegado a um acordo sobre a nova atualização, o que levou os sindicatos a apresentarem uma nova proposta em outubro. O acordo agora alcançado prevê aumentos entre os 0,8% e os 1,2%, com um mínimo de 10 euros para todos trabalhadores.

Para os salários até 1.296,54 euros os aumentos serão de 1,2%; as remunerações entre 1.296,55 euros e 1.926,65 euros serão actualizadas em 1,0%; já no intervalo entre 1.926,66 euros e até 2.821,10 euros os salários vão crescer 0,8%. Segundo as informações disponibilizada pelos CTT, esta revisão salariar vai também abranger os colaboradores da CTT Expresso, CTT Contacto e Payshop.