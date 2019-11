'Aliança pelo Brasil' é o novo partido de Bolsonaro

Jair Bolsonaro anunciou, esta terça-feira, a criação de um novo partido. O anúncio aconteceu após uma reunião no Palácio do Planalto com outros deputados do PSL (Partido Social Liberal), partido pelo qual foi eleito em 2018.

“Hoje anuncio a minha saída do PSL e início da criação de um novo partido. ‘Aliança pelo Brasil’. Agradeço a todos os que colaboraram comigo no PSL e que foram parceiros nas eleições de 2018”, escreveu o Presidente do Brasil no Twitter.

A saída ocorre depois de se instalar uma crise no PSL, após o desentendimento de Jair Bolsonaro com Luciano Bivar, presidente do partido.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 13, 2019