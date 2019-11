John Legend considerado o Homem Mais Sexy do Mundo

John Legend foi eleito, esta quarta-feira, o Homem Mais Sexy do Mundo pela revista People.

O título, que no ano passado pertenceu ao ator Idris Elba, também já distinguiu figuras públicas como David Beckham ou Chris Hemsworth. Agora é o cantor, de 40 anos, a subir ao pódio.

“Estava animado, mas estou um pouco assustado ao mesmo tempo porque é muita pressão", afirmou o músico, em declarações à publicação norte-americana.

"Toda a gente vai ficar a analisar-me para ver se sou sexy o suficiente para ganhar este título. Estou a ficar com o lugar de Idris Elba, o que não é justo”, brincou.

John Legend, que também marcou o mundo artístico por ser das poucas pessoas no mundo a conquistar um EGOT, o conjunto das quatro distinções mais importantes do entretenimento nos EUA – Emmy, Grammy, Oscar e Tony – é o líder de uma lista com mais de 100 nomes, que serão revelados esta quarta-feira.