Internacional

13 de novembro 2019

Nível da água em Veneza atinge valor mais alto dos últimos 50 anos

O presidente da Câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, culpou as alterações climáticas pela “situação dramática” e pediu a conclusão de um projeto que visa a construção de barreiras exteriores que se destinam a limitar as inundações na cidade, causadas por vento que empurram as marés para a cidade.