Marcelo não comenta tempo dado a Chega, Iniciativa Liberal e Livre

Enquanto se encontra em visita de Estado, Marcelo preferiu não se pronunciar acerca do tempo dado aos pequenos partidos durante o debate quinzenal.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, esta quarta-feira, que gosta “de ouvir tudo e todas, por definição”. O esclarecimento foi dado depois de o Presidente da República ser questionado, em Itália, onde se encontra a realizar uma visita de Estado, sobre se gostaria de ouvir todos os partidos no debate quinzenal. Não deixando por esclarecer que percebeu “o alcance da pergunta”, o Presidente acrescentou: “Estou no estrangeiro e não me vou pronunciar sobre isso aqui”.

Durante a viagem de comboio de alta velocidade entre Roma e Bolonha que realizou no último dia da visita oficial, esclareceu ainda que não tem “conhecimento formal” de nenhum pedido de audiência por parte de André Ventura. Recorde-se que André Ventura anunciou, a semana passada, que iria pedir a Marcelo Rebelo de Sousa uma audiência com “caráter de muita urgência”.

O chefe de Estado português esclareceu que, “havendo um pedido formal” do deputado, este será “agendado oportunamente”.