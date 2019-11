The Crown gera polémica ao insinuar que Rainha Isabel II foi infiel

A terceira temporada da série The Crown estreia, este domingo, na Netflix. No entanto, já está rodeada de polémica, tudo porque insinua num dos episódios que a Rainha Isabel II foi infiel ao seu marido com Iord Porchester, o seu gerente de corridas de cavalos, a quem tratavam carinhosamente por Porchey.

Entre as várias pessoas que já vieram negar a possibilidade de Isabel II ter traído o Duque de Edimburgo está Dicki Arbiter, ex-chefe de imprensa da monarca.

“Tudo isso me parece de muito mau gosto e totalmente infundado. A Rainha é a última pessoa no mundo que consideraria olhar para um homem que não fosse o seu marido", escreveu num artigo artigo publicado no The Times.

“É apenas um boato que existe há décadas, mas não tem base. The Crown é uma ficção. Ninguém conhece as conversas particulares que os membros da família real têm, mas, é claro, as pessoas contam sempre a história como querem para a tornar mais sensacionalista”, conclui.