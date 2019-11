João Félix vive em casa de luxo no antigo bairro de Ronaldo

João Félix, considerado como a grande promessa atual do futebol, já parece estar completamente ‘enturmado’ numa vida de luxo em Madrid.

O jovem futebolista do Atlético de Madrid vive numa casa de luxo na mesma zona exclusiva em que Cristiano Ronaldo morava, quando jogava no Real.

A casa fica no bairro de La Finca, habitado na maioria por celebridades, e tem uma segurança apertada e várias mordomias, refletidas depois no preço da moradia.



Uma imagem do exterior da casa de Félix foi partilhada pelo amigo Félix Diego Baptista (dos sub-23 do Benfica), na qual se vê uma piscina, um vasto jardim e ainda um cesto de basquetebol. Noutra fotografia recente, partilhada pelo próprio jogador do Atlético, já tinha sido possível admirar o enorme closet.