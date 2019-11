Acidente na Eslováquia provoca mais de dez mortos

Uma colisão entre um autocarro e um camião na Eslováquia provocou a morte de, pelo menos, 13 pessoas. O acidente ocorreu esta quarta-feira, na cidade de Nitranske Hrnciarovce, no distrito de Nitra, 100 quilómetros a leste de Bratislava.

Segundo a Associated Press, há registo de pelo menos 20 feridos e, de acordo com os mais de 30 operacionais que se encontram no local, o número de feridos e de mortos pode vir a aumentar.

Os feridos mais graves foram transportados através de um meio aéreo para o hospital mais próximo.

Até ao momento, não há mais informações sobre o acidente.