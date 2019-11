Vídeo mostra várias pessoas a serem 'engolidas' por onda gigante na Nazaré

Quatro pessoas foram assistidas no Hospital de Alcobaça esta terça-feira depois de serem atingidas por uma onda quando estavam na escadaria do Forte de S. Miguel, na Nazaré.

O momento em que várias pessoas foram atingidas pela onda gigante foi captado em vídeo e posteriormente colocado na rede social Instagram, onde é possível ver que estavam num local considerado perigoso.

De acordo com Paulo Gomes Agostinho, comandante da Capitania do Porto da Nazaré, os quatro feridos "sofreram escoriações e uma delas uma fratura na cabeça quando foram colhidas por uma onda e projetadas contra as pedras".

Em declarações à Lusa, Paulo Gomes Agostinho confirmou o incidente e disse que os ferimentos resultaram do facto de várias pessoas "terem descido as escadarias que circundam o Forte de S. Miguel, desrespeitando a sinalização de proibição e colocando-se numa situação de grande perigo, num dia de forte ondulação que as podia ter projetado contras as rochas".

A mesma fonte conta que os feridos, dois homens e duas mulheres com cerca de 30 anos de nacionalidade portuguesa, brasileira e alemã, forma de imediato “ajudados por outros populares e depois transportados ao Hospital de Alcobaça para receberem tratamento”.