Francisco J. Marques: "No FC Porto não há pena de morte"

No seguimento da suspensão de quatro jogadores do FC Porto, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, comentou o caso e desvalorizou o sucedido, mas reforçou que as atitudes irão ter consequências.

"O mundo está diferente, hoje em dia com as redes sociais. A informação circula de forma instantânea, as coisas circulam mais depressa, mas há coisas que não mudam e uma delas é a forma como o FC Porto trata dos assuntos. Estamos a falar de um tema interno e que será resolvido internamente. Este assunto será decidido internamente como tem que ser. Não tem que ser na praça publica”.

Francisco J. Marques reforça que “os jogadores sabem em consciência que uma coisas destas tem que ter consequências, mas têm noção de que no FC Porto não existe pena de morte”.