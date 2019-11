Família que agrediu casal homossexual começa a ser julgada esta quinta-feira

A mãe acabou por empurrar um dos membros do casal, enquanto o filho o agarrava pelo pescoço. O pai acabou por agredir o outro ofendido, desferindo-lhe várias pancadas na cabeça com um alicate.

Uma família que agrediu um casal homossexual vai começar a ser julgada esta quinta-feira, em Coimbra. A família – mãe, pai e filho – estão a ser acusados pelo Ministério Público de ter humilhado e agredido dois homens “devido à sua orientação sexual”.

O caso ocorreu junto a um centro comercial da cidade, em julho de 2018. Segundo a acusação, quando o casal se despediu com um beijo, os três arguidos começaram a chamar-lhes nomes como “paneleiros” e “pedófilos”.

O filho de 20 anos chegou mesmo a empurrar uma das vítimas, que acabou por cair no chão e acabou por pontapeá-lo nas costas. A mãe terá ameaçado ainda as vítimas, dizendo que os matava.

"Com receio, os ofendidos recuaram para o interior do centro comercial", pode ler-se no documento. Apesar dos esforços das vítimas em se afastarem dos agressores, estes continuaram a segui-los e acabaram por alcançá-los.

A mãe acabou por empurrar um dos membros do casal, enquanto o filho o agarrava pelo pescoço. O pai agrediu o outro ofendido, desferindo-lhe várias pancadas na cabeça com um alicate. Com a vítima no chão, a sangrar, o arguido ter-lhe-á desferido um murro no olho esquerdo.

Pai e filho são acusados de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e a mãe de um crime de ofensa à integridade física qualificada.