Joana Madeira faz piada com gaguez de Joacine

Bem, vamos lá ver se nos entendemos todos até porque, uma piada é só uma piada, sem ofensa, e nada justifica as ofensas que me estão a fazer. Primeiro, se são meus fãs, ou se me seguem por aqui, como dizem já deviam ter percebido que não querendo explicar as minhas ideologias políticas sempre defendi e defendo a Joacine. Nunca escondi que simpatizo com ela. O meu último post não é uma ofensa à Joacine. Sou das que defende sempre que nunca se deve ofender ninguém por mais que isso nos custe. Eu própria, quando quero falar muito rápido ou estou atrapalhada gaguejo. Todos já gaguejamos uma vez na vida. A minha piada, e lamento que os que não perceberam não tenham inteligência para a perceber, era para a própria assembleia por ter reduzido o tempo de antena para um minuto e meio para os pequenos partidos. A Joacine foi apenas um exemplo. Já tornei publico que o partido que mais me ocupa o coração é o PURP (Partido unido dos reformados e pensionistas) e é com eles que estou preocupada. Convenhamos que um minuto e meio de palavra para idosos é apenas o tempo de eles lá chegarem. Obrigada a todos e beijinhos Para os que me ofenderam , esta foto é a minha resposta.

