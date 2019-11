Portagens vão manter os preços em 2020

Os preços das portagens nas autoestradas portuguesas vão manter-se inalterados em 2020, tendo em conta a taxa de variação nula da inflação homóloga, referente ao mês de outubro, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quarta-feira.

Os dados de inflação anunciados pelo INE, referentes ao Índice de Preços no Consumidor (IPC), servem de referência para a atualização dos preços das portagens. A taxa de variação de 0,0% em outubro, em comparação com o mesmo período de 2018, vem confirmar a tendência já verificada em setembro, onde a mesma taxa registou -0,1 pontos percentuais, valor que, para efeitos de análise, é assumida como sendo zero.

As portagens mantêm assim os seus preços, depois de quatro anos consecutivos de subidas. No ano passado, por exemplo, o aumento foi de 0,98%.

As concessionárias de autoestradas e das ex-SCUT têm agora até sexta-feira para entregar ao Governo as propostas de preços a aplicar no próximo ano.