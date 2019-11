Bombeira grávida reage a críticas: "Sim, estou grávida. Sim, vou combater incêndios. E sim, estou bem"

Kat Robinson- Williams, uma bombeira de 23 anos australiana, tem recebido várias críticas por estar a combater os incêndios na Austrália, estando grávida de 14 semanas. Na necessidade de se justificar, a jovem decidiu utilizar as redes sociais.

"A todas as mulheres no terreno em Nova Gales do Sul, neste momento. Estamos juntas e com orgulho! Sim, sou uma bombeira. Não, não sou um homem. Sim, sou uma mulher. Sim, estou grávida. Sim, vou combater incêndios. E sim, estou bem. Não, não consigo ficar sentada. Não quero saber se não gostas. O meu estado está a arder", declarou, explicando que o seu médico aprovou que esta continuasse a trabalhar como bombeira, desde que utilizasse o equipamento certo. Kat recebeu dezenas de elogios pela sua “coragem” e foi apelidada de “lenda” pelos seus seguidores.

Recorde-se que mais de 150 incêndios devastam as costas Leste e Oeste da Austrália e 40 deles encontram-se fora de controlo. Os fogos já provocaram a morte de três pessoas e deixaram dezenas de feridos. O aumento da temperatura, o clima seco e os ventos fortes estão a dificultar a ação por parte dos operacionais.