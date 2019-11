Agitação marítima coloca seis distritos em alerta vermelho

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho a partir do 12h00 de quinta-feira e até à madrugada de sexta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Segundo a mesma fonte, preveem-se ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir 15 metros de altura máxima.

Já o distrito de Lisboa vai estar sob aviso laranja a partir das 06h00 de quinta-feira até ao 12h00, também devido à agitação marítima, com ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Também os distritos de Faro, Setúbal e Beja estarão sob aviso laranja, prevendo-se ondas entre os cinco e os seis metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

Recorde-se que já esta manhã o IPMA alertou para uma descida de temperatura a partir desta quinta-feira. As temperaturas máximas vão descer 8 graus devido à entrada de uma maça de ar muito frio proveniente da Irlanda e à previsão de vento forte e queda de neve.