Agitação marítima obriga ao encerramento de sete barras do continente

As barras marítimas de Aveiro, Caminha, Esposende, Vila Praia de âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e da Ericeira estão esta quinta-feira fechadas à navegação por causa do estado do mar. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN) há ainda várias barras do continente condicionadas.

Estão condicionadas as barras de Viana do Castelo, Douro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto e Lagos e duas na ilha das Flores, barra de Santa Cruz das Flores e Lage das Flores.

Recorde-se que, devido à agitação marítima forte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou seis distritos sob aviso vermelho a partir das 12h00 de hoje e até à madrugada de sexta-feira.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho. Estão previstas ondas de noroeste com sete a oito metros, que podem atingir 15 metros de altura máxima.