Cachorro com cauda extra no focinho é resgatados nos Estados Unidos

Um cachorro que nasceu com uma pequena cauda no focinho foi resgatado, depois de ter sido abandonado, no Estado do Missouri, pela equipa de resgate Mac’s Mission, um centro para animais abandonados em que a maioria tem necessidades especiais.

A mesma equipa terá dado o nome de Narwhal ao cachorro, cuja cauda, segundo a equipa contou à BBC, não apresenta qualquer risco para o animal com dez semanas e, por isso, “não há necessidade para que seja removida”.

A responsável pelo centro de acolhimento, Rochelle Steffen, explicou no Facebook que o nome dado ao cão, “que brinca durante horas”, foi inspirado no narval, uma baleia que tem uma espécie de arpão à frente.

O cão, que ainda não está disponível para adoção, esteve no veterinário, na passada terça-feira, onde foi confirmado que a sua pequena cauda frontal, que tem um terço do tamanho da traseira, não está relacionada com nenhuma outra parte do corpo, e apenas serve para que ele seja “o cachorro mais fixe de sempre”.

De forma a terem a certeza de que a deformação peculiar do animal não lhe vai dar problemas no futuro, o cão ainda não se encontra disponível para adoção.