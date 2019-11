Zona Euro e União Europeia registam crescimento de emprego de 0,1%

O emprego cresceu 0,1% na Zona Euro e na União Europeia no terceiro trimestre de 2019, em comparação com o trimestre anterior, segundo o relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Eurostat.

Os dados do gabinete estatístico europeu permitem confirmar uma desaceleração nos números que dizem respeito ao emprego, depois de um crescimento em cadeia no trimestre anterior com valores de 0,2% na Zona Euro e de 0,3% na União Europeia.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o emprego aumentou 1,0% na Zona Euro e 0,9% na União Europeia, valores homólogos que confirmam a tendência de crescimento no emprego, pese os alertas de desaceleração, em relação aos trimestres anteriores.