Sporting avança com ação de despejo contra Juve Leo e Diretivo Ultras XXI

Clube quer que as duas claques abandonem os espaços que ocupam em Alvalade.

A direção do Sporting e a polícia estiveram reunidas esta quarta-feira onde ficou concluído que o Sporting deve avançar para tribunal e, caso a decisão seja favorável ao clube , a PSP terá então ‘luz verde’ para avançar com o despejo da Juventude Leonina e do Diretivo Ultras XXI.

Segundo o desportivo A Bola, a ordem de despejo foi dada no dia 25 de outubro, sendo que as claques deviam cumprir essa ordem até dia 4 de novembro, algo que nunca chegou a acontecer, tando o caso sido entregue à PSP.

Entretanto, esta semana foi divulgada a informação que as duas claques referidas deixaram de ser reconhecidas como grupos organizados de adeptos (GOA) pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto.