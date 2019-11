Matthew Perry sempre foi apaixonado por Courteney Cox

Na série Friends Chandler e Monica eram dois amigos que se tornaram no casal perfeito, na vida real Mathew Perry e Courteney Cox ficaram só pela primeira fase da relação fictícia.

Porém, uma fonte próxima do ator revelou que os sentimentos de Perry por Cox teriam mais em comum com o Chandler do final da série.

"O Matthew sempre foi apaixonado por ela", admitiu a fonte à Us Weekly. "O Matthew nunca conseguiu esquecê-la", acrescentou.

Boato ou facto, não se pode ter a certeza, mas certo é que os dois atores são amigos próximos, e que ainda há uma semana foram ‘apanhados’ a lanchar juntos, após um encontro do elenco da série.

Durante uma boa parte da transmissão de Friends, Courteney Cox esteve casada com o também ator David Arquette, de quem se divorciou em 2013. Atualmente tem uma relação – de vários anos – com John McDaid, dos Snow Patrol.