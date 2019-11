Modelo descobriu que estava grávida no dia do parto

Uma modelo australiana revelou que só descobriu que estava grávida no próprio dia do parto. Numa entrevista ao canal de televisão 7 News, Erin Langmaid revelou que ela e o marido foram apanhados de surpresa.

“Não tive nenhum sintoma óbvio, cabia em todas as roupas, é realmente bizarro”, disse Erin.

O namorado da modelo também descreveu a experiência que teve no dia do parto, no dia 29 de outubro. "Ouvi um grito, fui a correr e vi aquele bebé”.