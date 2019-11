Sete feridos num tiroteio numa escola nos Estado Unidos

Um jovem abriu fogo nas imediações de uma escola secundária em Los Angeles, nos EUA, esta quinta-feira de manhã.

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas na sequência do tiroteio, desconhecendo-se no entanto a gravidade dos ferimentos. No entanto, o Los Angeles Times dá conta de que uma das vítimas estará em estado grave.

O suspeito, que segundo o mesmo jornal será um jovem de 15 anos, colocou-se em fuga e a polícia lançou uma operação de caça ao homem.

A escola foi entretanto fechada, assim como outra escola do mesmo bairro, adiantou ainda imprensa norte-americana.